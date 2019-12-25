Журова предложила оказывать большую поддержку национальным видам спорта

Москва, 25 декабря. Большая поддержка должна быть оказана не иностранным, а национальным видам спорта, к примеру, пионерболу. С таким заявлением выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Ранее Минспорта РФ заявило о намерении включить во Всероссийский реестр видов спорта крикет, падел, тхэквондо Глобальной федерации и Международной федерации и другие. Если они попадут в список, получат официальное признание и поощрение на государственном уровне.

Журова, комментируя планы ведомства, предложила оказывать большую поддержку национальным видам спорта.

«Вместо десяти лишних видов восточной борьбы лучше выделить дополнительные деньги на пионербол», — цитирует заслуженного мастера спорта России «Парламентская газета».

Ранее Министерство спорта РФ отказалось признавать видом спорта танцы на шесте (спортивный пилон). Согласно приказу главы ведомства Павла Колобкова, дисциплина не была включена во Всероссийский реестр видов спорта наряду с австралийским футболом и воздушной атлетикой.

Тем временем действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг «50 самых успешных спортсменов России», в который попали представители девяти видов спорта.