Суд в Ленобласти арестовал националиста Дацика по делу о незаконном пересечении границы

Санкт-Петербург, 25 декабря. Сланцевский городской суд Ленинградской области арестовал националиста Вячеслава Дацика по уголовному делу о нелегальном пересечении границы Российской Федерации. Об этом рассказала журналистам в среду представитель суда​​​.

«Суд избрал Дацику меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Аналогичная мера вынесена в отношении его предполагаемого соучастника Дмитрия Вечкина», — передает РИА Новости слова представителя суда.

Согласно информации региональных СМИ, Дацик хотел помочь приятелю добраться до Эстонии на лодке, однако дуэт задержали сотрудники Пограничной службы. Официального подтверждения этих данных от пограничного управления ФСБ РФ в настоящее время нет.

Судебные слушания об избрании меры пресечения проходили за закрытыми дверями.

Как сообщал НСН, скандальный националист и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик вышел из тюрьмы в феврале 2019 года, отсидев срок за устроенный им «голый марш проституток». Весной 2016 года он заставил сотрудниц и гостей борделя пройти в голом виде до ближайшего отдела полиции.

Это был не первый срок для Дацика. Так, в марте 2016 года он вышел на свободу из колонии в Красноярске, где просидел пять лет за разбойное нападение на салон мобильной связи в Северной столице. В мае 2017 года, находясь за решеткой по новому делу, Дацик хотел сбежать из здания суда, но его попытка не увенчалась успехом.