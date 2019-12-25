Миро призвала экстренно удалившую импланты Кудрявцеву меньше врать

Москва, 25 декабря. Известный блогер Лена Миро уличила во лжи телеведущую и актрису Леру Кудрявцеву, которая пережила экстренную операцию по удалению грудных имплантов. Как пишет Миро в своем блоге на LiveJournal, раньше звезда утверждала, что обладает натуральной грудью.

«Лера всех всегда уверяла, что грудь у нее — настоящая», — отмечает блогер в посте под названием «Лера дала течь».

Также Миро напомнила, что Кудрявцева ранее заявляла об отношениях с известным певцом Сергеем Лазаревым. По мнению блогера, слова об этой связи тоже не соответствуют действительности. При этом Миро пишет, что «со всем удовольствием поверила бы» телеведущей, если бы не ситуация с потекшим грудным имплантом.

«Натуральная грудь оказалась не натуральной. Такой подлости и подставы можно было ожидать от Сергея, если бы он оказался не натуралом, но от груди — как возможно такое предательство?!» — иронизирует Миро.

Кроме того, блогер подчеркнула, что инцидент с имплантами Кудрявцевой вызывает множество вопросов как к врачам, проводившим операцию, так и к медикам, делавшим ежегодный УЗИ-осмотр груди телеведущей.

«Что тут можно сказать публичной женщине Лере? Врать надо меньше, а грудь оперировать все-таки не в России», — подытожила Миро.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева призналась на своей странице в Instagram, что 15 лет назад поставила импланты в одной из петербургских клиник пластической хирургии. По словам телеведущей, левый имплант порвался и протекал пять или шесть лет, в связи с чем Кудрявцевой пришлось экстренно делать операцию, сообщает НСН.

Как отметил пластический хирург Art Plastic Тигран Алексанян в интервью Федеральному агентству новостей, инцидент с имплантом телеведущей не представляет никакой опасности. А пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал телеканалу «360», что имплант Кудрявцевой мог порваться из-за травмы или производственного брака.