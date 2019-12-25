Москва, 25 декабря. Актер и телеведущий Тигран Кеосаян ответил на вопрос, кто из его жен готовит лучше — бывшая, актриса Алена Хмельницкая, или нынешняя, журналистка Маргарита Симоньян.

В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» ведущий Борис Корчевников спросил Кеосаяна, у кого из женщин блюда получаются вкуснее. При этом рядом с актером сидели Хмельницкая и Симоньян. Как уточнил артист, он «не ставит оценок». Кеосаян рассказал о кулинарных талантах своих жен.

«Просто ем, потом прислушиваюсь к желудку. Нормуль, думаю я, и хорошо. День прожил — и счастье. И здесь не отравили, и там. Мне повезло с женами. Они фантастические», — подчеркнул Тигран Кеосаян.

Симоньян рассказала ведущему, что просто обожает готовить.

«Я люблю готовить. Это мое хобби. Моя отдушина», — сказала журналистка.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках. Девочка появилась на свет 19 октября. На опубликованном кадре отец держит на руках завернутого в одеяло младенца и с нежностью смотрит на маленькое личико.

Симоньян привела в подписи к фотографии забавный диалог между супругами. На обеспокоенный комментарий матери девочки держать малышу голову отец ответил с уверенностью. Подписчиков Симоньян обрадовала трогательная фотография новорожденной девочки. Пользователи Сети пожелали семье счастья и благополучия.

Напомним, кроме Маро в семье Кеосаян и Симоньян растут еще двое детей. В 2013 году у супругов родилась дочь Марьяна, а уже через год — сын Баграт.