В комиссии Госдумы по вмешательству подвели итоги работы за 2019 год

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, как и вся нижняя палата парламента, завершила свою работу в уходящем 2019 году. Федеральное агентство новостей решило вспомнить, каких успехов удалось добиться депутатам в этом направлении, и узнать, решение каких вопросов станет приоритетным в весеннюю сессию.

В беседе с корреспондентом агентства итоги подвел член комиссии, первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. По его словам, думская структура провела «серьезный мониторинг», ею было выявлено значительное количество фактов вмешательства в суверенные дела России, о которых, в том числе, неоднократно писали в СМИ. Но самое главное, что парламентарии начали формировать законодательный ответ. Подробнее — читайте в материале ФАН.

С чего все начиналось?

Вопрос иностранного вмешательства во внутренние дела России стал особенно актуальным этим летом в связи с проведением выборов в Московскую городскую думу. Представители так называемой российской «оппозиции» не только не побрезговали подделать избирательные документы, но и решились на организацию несанкционированных акций из-за отказа регистрировать их кандидатами в депутаты.

Своего рода информационную поддержку «борцам за справедливость» оказали некоторые СМИ. Так, например, Deutsche Welle опубликовала прямой призыв к жителям и гостям столицы принять участие в несогласованных акциях 27 июля. Задействовано оказалось и посольство США в России, на странице которого в Twitter была размещена карта с маршрутом несанкционированной акции 3 августа.

На ситуацию сразу же обратил внимание МИД России. Его официальный представитель Мария Захарова сообщила о решении ведомства направить официальные обращения к американской и германской сторонам и довести до них сведения о действиях их дипломатических сотрудников и государственных СМИ.

Впоследствии о необходимости учредить в Госдуме рабочую группу по изучению материалов о вмешательстве в выборную кампанию в РФ извне заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Вопрос обсуждался на внеочередном совете 19 августа, где и было принято решение о создании соответствующей комиссии. Ее первое заседание состоялось уже 23 числа, а на очередную встречу парламентарии решили пригласить представителей Deutsche Welle.

Бонн или Берлин

Попытки депутатов наладить контакты и выяснить причины поведения немецкого медиа восторгов у его руководства не вызвало. Так, в ответ на запрос комиссии пришло письмо с отказом от участия в заседаниях. Объяснение этому было довольно необычным: телерадиокомпания, как оказалось, «является субъектом публичного права Федеративной Республики Германия и в связи с этим подотчетна немецким надзорным органам», поэтому объяснять нарушения российского законодательства на территории нашей страны никто не стал.

Кроме того, представители СМИ пригласили главу думской комиссии Василия Пискарева самого приехать в Бонн или Берлин для «более детального обсуждения вопроса». Поумерить пыл немецкой стороне пришлось после того, как было объявлено о решении направить материалы в отношении Deutsche Welle в Минюст для рассмотрения возможности включения медиа в перечень иноагентов. Кроме того, члены комиссии сообщили о возможном лишении СМИ аккредитации в России.

В начале ноября в резиденции Госдумы в Серебряном бору состоялась неформальная встреча депутатов с гендиректором немецкой телерадиокомпании Петером Лимбургом. Комментируя ее итоги журналистам, Пискарев сообщил, что СМИ хочет работать в правовом поле и закрывать его никто не собирается.

«Столкновения между нами шли на разных уровнях, но сейчас мы можем с уверенностью сказать, что нас слышат. По нашим наблюдениям, Deutsche Welle поменяли свое поведение в информационном пространстве. Хотя сказать, что вопросов к ним больше нет и инцидент исчерпан, я не могу», — рассказал ФАН Шхагошев.

По его словам, парламентарии продолжат наблюдать за работой немецкого медиа и в 2020 году.

«Если будут повторные нарушения, на которые мы им указывали, я теоретически допускаю, что мы можем вернуться к обсуждению их работы в России, как и деятельности других СМИ, которые буквально менее полугода назад — во время предвыборной кампании — нарушали российское законодательство. Мы все будем держать под контролем», — поделился парламентарий.

Стоит отметить, что вопросы у комиссии возникли и к ряду других СМИ, таких как «Настоящее время» (Current Time), «Медуза», «Русская служба Би-би-си», «МБХ Медиа», «Голос Америки» и «Радио свобода». Как поясняли ранее депутаты, речь идет также о призывах, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела.

«Думаю, что будет [продолжение обсуждения этих СМИ], и этот список — не окончательный. Можно ждать и встречи с ними, и продолжения разговора. У нас ведь нет задачи преследования кого-либо. Мы должны разобраться в ситуации: они ошибаются умышленно или нарушения законодательства с их стороны происходят неумышленно, по незнанию. Такой подход будет в каждом случае», — указал депутат.

Google и Facebook

Менее благоприятными стали результаты работы с Google и Facebook. Они не только нарушили российское законодательство, предоставив свои площадки для размещения политической рекламы в единый день голосования 8 сентября, но так и не отозвались на приглашения депутатов к диалогу.

Со стороны парламентариев практически сразу зазвучали предложения о введении для таких компаний миллионных штрафов. К настоящему времени готов и сам проект. Речь в нем идет о наказании за нарушение российского избирательного законодательства, которое коснется не только иностранных компаний, но и медиа.

«Мы здесь выходим уже на финишную прямую, обсуждения прошли во фракции «Единая Россия» — в экспертном совете и в координационном совете. Движемся дальше. Я думаю, что законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в течение следующей сессии. Возможно, что это произойдет в краткосрочной перспективе», — уточнил Шхагошев как автор проекта.

Он напомнил, что документ будет направлен на отзыв правительства в начале весенней сессии, при этом публичные дискуссии по инициативе могут состояться и до его поступления авторам.

«Это очень резонансный законопроект и по степени важности для защиты нашего суверенитета, и по размеру предлагаемых нами штрафов, которые могут достигать миллиардов рублей. А иной раз может быть даже и миллиардов долларов, потому что речь идет, в том числе, о возможности наказания на сумму до 4% от ежегодного оборота иностранного СМИ за предшествующий календарный год. А вы знаете, какие это могут быть суммы у крупных иностранных организаций, таких как Google, Facebook или YouTube», — отметил депутат.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратил внимание, что данная инициатива также была им презентована для СМИ, аккредитованных на работу в Государственной думе, что стало новым шагом в подходе к обсуждению таких важных инициатив.

«Встречаться с Google или Facebook как таковой необходимости уже нет. Они о наших претензиях знают и, как я рассчитываю, знают и о тех законопроектах, которые мы готовим. Хотя, если мы в процессе этой работы все же с ними наладим диалог — чего я не исключаю — это, конечно, поможет делу. Они очень вольно чувствуют себя у нас в стране. И именно поэтому мы и хотим установить рамки, такие как уже существуют в Европе, Соединенных Штатах Америки и других странах», — указал Шхагошев.

«Образование» за границей

По итогам одного из последних заседаний было объявлено, что комиссия выступает за введение административной ответственности за участие за границей в мероприятиях различных НКО, признанных нежелательными в России. Как пояснил Пискарев, те, кто проходит обучение за границей, возвращаются и проводят протестные акции на территории нашей страны. Точные сроки работы над такой инициативой ранее обозначены не были.

«Уже есть несколько коллег из комиссии, кто бы хотел заняться подготовкой именно этой инициативы. Говорить даже о ее контурах пока рано. На мой взгляд, она станет предметом обсуждения на нашем ближайшем заседании», — рассказал ФАН Шхагошев.

Он также напомнил, что на этом же заседании было принято решение пригласить уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову для обсуждения вопросов вовлечения подростков в протестные акции.

«Я думаю, что мы с ней встретимся, если не в январе, то в течение февраля. Срывы могут быть только технические — наше расписание, ее расписание. Но, мне кажется, этот разговор состоится в ближайшее время», — уточнил собеседник агентства.

Опыт Китая

Представитель фракции «Единая Россия» напомнил, что он в комиссии отвечает за направление деятельности по развитию международного сотрудничества в области противодействия вмешательству в суверенные дела других государств.

«Я веду направление по работе с Китаем. Думаю, что в январе может состояться моя встреча с послом Китая в России [Чжаном Ханьхуэйем], на которой мы обсудим, кто и как приедет к нам или кто поедет от нас в КНР. Но с коллегами из Гонконга мы встретимся обязательно. У них очень серьезный опыт», — обратил внимание парламентарий.

По его словам, в ходе общения с дипломатом могут быть определены все дальнейшие контуры взаимоотношений парламентариев.

Говоря о работе с представителями других государств, Шхагошев напомнил о планах депутатов встретиться с новым послом США Джоном Салливаном.

«На мой взгляд, эта встреча должна состояться обязательно», — подытожил он.

О признании физлиц иноагентами

Напомним, одним из методов борьбы с вмешательством со стороны медиа стало принятие закона о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов. Авторами поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта выступили глава думской комиссии Василий Пискарев и руководитель аналогичной структуры в Совете Федерации Андрей Климов.

Теперь, согласно предложенным ими нормам, работать в стране такие организации смогут лишь учредив российское юридическое лицо. Кроме того, обязательной станет маркировка распространяемой ими продукции. Как ожидается, россиян предупредят о происхождении медиа и его возможной субъективности.

Важным решением стало введение нормы, позволяющей признавать иноагентами и физлиц. В перечень таковых можно будет попасть за сотрудничество с соответствующими СМИ и получение за это финансирования из-за рубежа.