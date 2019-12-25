В сирийском Дамаске прошел парад выпускников сил внутренних дел

Дамаск, 26 декабря. Министерство внутренних дел Сирии выпустило новый курс сотрудников сил внутренних органов, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Группа новобранцев завершила серию курсов по различным специальностям, получив широкий спектр необходимых знаний, в том числе по части военной тактики и физической подготовки. В ходе мероприятия прошел целый ряд военных и спортивных выступлений.

Заместитель министра внутренних дел САР генерал-майор Файез Гази в комментарии ФАН подчеркнул, что во время выпускного в полицейском колледже Дамаска все учащиеся продемонстрируют умения и навыки, полученные во время прохождения образовательного курса. Все выпускники показали высокую физическую подготовку, мастерство и точность в выполнении любых боевых задач.

Гази также добавил, что новобранцы приложат все усилия для выполнения поставленных перед ними задач, возложенных на силы внутренней безопасности САР, путем обеспечения безопасности Сирии и ее детей.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что выпускники нового колледжа в Дамаске прошли базовую подготовку особого качества. Их обучением занимались компетентные преподаватели, которые делали все, чтобы подготовить молодых офицеров к вступлению в ряды защитников своей страны.

Напомним, что в данный момент сирийская правительственная армия продолжает уничтожать оплоты незаконных вооруженных группировок в районах сирийских провинций Хама и Идлиб. САА движется сразу по нескольким направлениям одновременно, как правило, все операции заканчиваются успешно. У сирийских бойцов есть все шансы освободить абсолютно все оккупированные боевиками районы.

Ранее сообщалось, что бойцам САА удалось ликвидировать спящие ячейки боевиков, скрывающиеся в деревнях Хараки, Крати, Хатайя, Аль-Бурдж, Таль-аль-Хомси и Фарван в восточной части Маарет-ан-Нуман.