Экспорт нефти из России в Китай достиг рекордного уровня

Пекин, 25 декабря. Экспорт нефти из России в Китай достиг в ноябре рекордного уровня — Пекин увеличил закупки до 7,64 миллиона тонн, что практически на 9,6% выше показателей октября. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на данные китайской таможни.

В прошлом месяце Саудовская Аравия снизила поставки нефти в Китай до 8,21 миллионов тонн с 8,41 миллионов тонн в октябре. Экспорт из Ирака увеличился до 5,8 миллиона тонн.

Тем временем Ангола в ноябре экспортировала в Китай 3,64 миллиона тонн ресурса, а поставки из Малайзии сократились до 882,34 тысяч тонн.

Экспорт из Соединенных Штатов упал в практически 3,5 раза — до 257,2 тысяч тонн нефти с 908,4 тысяч тонн в октябре.

«Экспорт нефти из Ирана в Китай вырос до 547,76 тысяч тонн с 532,8 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

Венесуэла в прошлом месяце и вовсе не экспортировала нефть в Китай, как и в октябре.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста ввели в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири». Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в разговоре с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что трубопровод откроет для стран новые возможности в торговой и технологической сферах.

Ранее специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали программное обеспечение для обработки данных морской геологоразведки нефтегазовых месторождений.