Сильный снегопад ожидается на Северных Курилах

Южно-Сахалинск, 25 декабря. Метеослужбы прогнозируют обильный снегопад, метель и штормовой ветер на территории Северо-Курильского района в предстоящий четверг. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

Согласно информации ведомства, на территории Северных Курил ожидается выпадение до 19 мм осадков в виде снега, а также сильная метель. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

Сотрудники МЧС порекомендовали жителям региона без особой надобности не выходить за пределы населенных пунктов, а также остерегаться обрыва ЛЭП и падения шатких конструкций и деревьев.

Ранее ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь в российской столице может случиться сильный снегопад. Как отмечала «Газета.Ru», столбики термометров могут опуститься до 5 градусов ниже нуля.