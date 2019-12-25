Политолог объяснил утечку информации об экстренном заседании Рады по газу

Москва, 25 декабря. Депутат Верховной рады сообщил о закрытом экстренном заседании кабмина Украины по газовым переговорам с Россией. О том, что может означать эта утечка, объяснил политолог Иван Мезюхо.

«На Украине еще не так давно происходили протестные акции против президента и правительства, господина Зеленского то и дело пытаются обвинить в так называемой «зраде» (измене. — Прим. ФАН). С другой стороны, сообщение об этом событии — если оно состоялось — в любом случае появилось бы, поэтому не следует исключать того, что за так называемым сливом инсайдерской информации может стоять сама украинская власть, и это никакой не инсайт, а продуманная информационная технология», — цитирует политолога «Радио Sputnik».

Он отметил, что украинскому обществу важно знать итоги договоренностей между Киевом и Москвой по газовому вопросу, и выразил мнение, что команда Зеленского это осознает.

Напомним, ранее депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram рассказал, что украинское правительство провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией. Он уточнил, что обсуждения проходили в закрытом формате, подробности совещания не раскрывал.

20 декабря Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований, напоминает RT. Согласно договоренностям, в 2020 году ожидается бронирование мощностей в 65 миллиардов кубометров топлива, в 2021 –2024 годах — по 40 миллиардов при установлении конкурентного тарифа.