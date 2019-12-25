Автору «новогоднего капитала» предложили самостоятельно помогать одиноким россиянам

Депутат Госдумы Светлана Бессараб уверена, что нельзя формализовать такие праздники как Новый год и Рождество.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал», который будет предоставляться одиноким российским пенсионерам и на который они смогут купить все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.

В настоящее время копия его обращения направлена министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — сообщается в документе.

Пока сумма «новогоднего капитала» не уточняется, однако коллега Чернышова, депутат Госдумы и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб выразила мнение, что инициатива избыточна.

«Ну нельзя все формализовывать, нельзя все устанавливать на обеспечение государства Новый год и Рождество — это такие замечательные праздники, когда люди должны помогать друг другу. У нас очень много благотворительных организаций, да и просто добрых людей, которые всегда готовы помочь детям, старикам, инвалидам, подготовить для них соответствующие подарки. Много организаций сейчас посещают дома ветеранов, посещают маленьких деток, поэтому на мой взгляд — это избыточная норма. Мы все-таки люди и нельзя все ставить на поток, под государственный контроль, иначе потом уже будем решать, сколько необходимо выделить на детские новогодние подарки, еще что-то», — сказала парламентарий в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам Светланы Бессараб, в России в настоящее время работает множество общественных организаций, профсоюзов и некоммерческих социально-ориентированные организации, помогающих одиноким россиянам.

«Как правило еще губернаторы, мэры городов, а также множество обычных людей занимаются этим вопросом. Так что инициатива слишком формализована для России, тем более для такого праздника. Люди друг другу делают подарки и если человек одинок, то я больше чем уверена — всегда находится организация, которая ему поможет. Если господин Чернышов хочет помочь людям, то я думаю, он вполне может помочь самостоятельно, не перебрасывая эту заботу на государство. Хотя и государство выделяет достаточные средства для того, чтобы организовывать такое содействие», — заключила депутат.

Напомним, Пенсионный фонд России ранее объявлял сроки выплат январских пенсий. Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, средства начнут зачислять с 30 декабря. Тем, кто получает выплаты через «Почту России», пенсию доставят по стандартному графику начиная с 3 января 2020 года.