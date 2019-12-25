Москва, 25 декабря. Российские ученые разработали полимерные мембраны для восстановления слизистой оболочки ротовой полости. Над проектом работали исследователи Томского политехнического университета совместно с Сибирским государственным медицинским университетом, а также коллегами из других российских вузов.

Отмечается, что российские ученые разработали уникальные мембраны для лечения полости рта, покрытия успешно прошли доклинические испытания на животных. Как пишет издание Applied Surface Science, они показали свою эффективность для регенерации тканей. Как уточнили эксперты, покрытия также имеют высокие антибактериальные свойства.

Как объяснили ученые, импортозамещающая разработка существенно дешевле зарубежных аналогов.

Напомним, ученые разработали сверхчувствительный сенсорный элемент, с помощью него можно находить молекулы взрывчатки. В исследовании приняли участие специалисты из Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного отделения РАН, Технологического университета Суинбурн и Мельбурнского центра нанотехнологий. Как уточнили эксперты, сенсор разработали на основе черного кремния, который улавливает мельчайшие следы высокотоксичных нитроароматических веществ.

По словам ученых, такие соединения очень опасны для экологии, в окружающую среду они попадают через сточные воды производств лаков, красок, растворителей, военных производств. Эти вещества часто содержатся во взрывчатых смесях.

Ранее российские ученые создали ударопрочный «антитеррористический» бетон. Как рассказали специалисты, разработка может быть использована для защитных сооружений военного и гражданского назначения. Кроме того, специалисты намерены применить ее при создании несущих конструкций атомных станций и в Арктике.

Исследователи заменили 40% состава цемента отходами производства. Это зола рисовой шелухи, отсев дробления известняка и кварцевый песок (разработали в ДВФУ). Как подчеркнули ученые, устойчивость к трещинам нового бетона в 6–9 раз превосходит традиционные образцы ГОСТ.