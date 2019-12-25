Дозаправку истребителей МиГ-31БМ и Су-34 показали из кабины пилота

Челябинск, 25 декабря. Объединения ВВС РФ и ПВО Центрального военного округа, а также экипажи оперативно-тактической авиации отработали дозаправку топливом истребителей МиГ-31БМ и Су-34 в небе над Челябинской областью. Выполнение элементов показали на видеозаписи, снятой из кабины пилота.

Принимали участие в плановых полетах летчики авиабаз «Шагол» и «Канск». Пилоты истребителей произвели сближение с топливозаправщиком Ил-78 и контакт с конусом-датчиком.

«Дозаправка проходила на высоте от двух тысяч метров до шести тысяч метров при скорости около 600 км/ч», — сообщили военные.

Упомянутые элементы выполнялись поодиночке — экипажи истребителей подходили к танкеру по очереди, время было заранее установлено.

В целом, дозаправка топливом в небе нужна для увеличения радиуса действия самолетов. Дело в том, что оперативно-тактическая авиация ЦВО отвечает за противовоздушную оборону промышленных, военных и административных объектов Поволжья, Урала и Сибири.

Ранее в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России сообщили, что опытный образец усовершенствованного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году. Среди ключевых изменений — улучшенная радиолокационная станция (РЛС), новый навигационный комплекс, а также системы индикации сведений в кабине летчиков. В ноябре Россия получила первые заявки от неназванных заказчиков на поставку Су-34.