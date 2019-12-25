Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Красноярск, 25 декабря. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, три человека пострадали. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в экстренных службах региона.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в Эвенкийском районе, в селе Байкит. Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Красавиа», совершал нерегулярный рейс. Борт перевозил сотрудников «Роснефти».

При взлете вертолет попал в снежный вихрь, после чего упал с небольшой высоты, завалившись набок.

Во время происшествия на борту воздушного судна находились 21 человек, все остались живы.

«Пока пострадавшими числятся трое с ушибами и переломами», — сообщил источник ФАН.

Ранее самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Гоа — Москва, совершил посадку в аэропорту Баку. Пилоты приняли такое решение из-за проблем с электрикой. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.