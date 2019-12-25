43 часа дороги позади: возрожденная «семерка» прибыла из одного города-героя в другой. Железнодорожный маршрут «Санкт-Петербург — Севастополь» вновь восстановлен. Вместе с первыми пассажирами исторического состава путь по железной дороге через Крымский мост проделали корреспонденты Федерального агентства новостей. Рассказываем, какая атмосфера царила в первом поезде в Крым.

Если у этого железнодорожного путешествия и был сценарист, то, пожалуй, самый лучший — жизнь. В комментариях под всеми публикациями журналистов диванные эксперты неизменно обвиняли организаторов поездки в «подставухе». Мы эти рассуждения читали с удовольствием и смеялись всем вагоном. По их мнению, и 82-летнюю путешественницу специально в вагон заслали — это, мол, она все врет, что билет сама купила. И на каждой боковушке по чекисту — по лицам же видно. И бывшие севастопольцы — военные — все специально подобраны — чтобы вести «правильные» патриотические разговоры. И даже книги пассажиры специально для фото достали на камеру, а так весь вагон в карты играет и водку пьет. А что баянист Николай — оплаченный актер, и вовсе сомнений нет.

Стоит отметить, что первый поезд и правда подобрался таким, чтобы целый вагон журналистов не скучал. Начальник поезда Александр Калеущенко опоздал на его отправление, пока докладывал о готовности президенту. Догнал он состав на «Сапсане» на станции «Угловка»: идеальный сюжетный поворот для документального фильма.

Заслуженный артист России Алексей Огурцов дал нам интервью на перроне в Петербурге, а потом оказался нашим соседом по плацкарту. Всю дорогу он веселил попутчиков байками и выходил в эфир Первого канала с нижней полки.

Нашими соседями по вагону были военные моряки с эсминцев и атомных ледоколов, знавшие прежнюю «семерку»: в какой-то момент они объединились за чаем, и мы наслушались разговоров о море и флоте на жизнь вперед. В этот же 13-й вагон купила билет путешественница Людмила Имшеницкая, которая к 82 годам объездила столько же стран, сколько модные богатые блогеры: сначала — по работе картографа, а потом — на небольшую пенсию. Советы и секреты путешествий по миру слушали и записывали всем поездом. С нами также ехали севастопольцы, которые когда-то ждали Россию, а теперь ждали мост. Тем же составом ехали ветераны, освобождавшие Керчь и другие крымские места. Баянист Николай Горбачев, которого поспешили обвинить в ангажированности, как оказалось, вез баян к другу на 65-летие.

В этом вагоне можно было встретить единомышленников по одержимости железной дорогой — тех, кто не мог пропустить запуск нового железнодорожного участка, которого раньше не было на карте России. Этот поезд ставил рекорды по заведению знакомств. В первые же часы всех познакомили журналисты, и после бесконечных интервью все знали имена друг друга. Даже проводники признались — это один из самых дружелюбных поездов. Атмосфера в нем царила какая-то новогодняя, праздничная.

«Здесь случайных пассажиров нет», – говорила нам девушка с вышивкой.

«Мы все едем на этом поезде по одной причине — он первый», — добавил фотограф с пачкой детских работ.

Следующий за «семеркой» двухэтажный поезд из Москвы отправился в Симферополь, когда мы уже подъезжали к Тамани и готовились к самому волнительному участку — проезду через мост.

На новенькой станции «Тамань пассажирская» к нам сели строители, и мы узнали об их личной авантюре: приехать из Керчи, чтобы сесть на первый поезд и лично проехать по собственному творению. Они зашли с пирогами для пассажиров и каким-то победным искрометным настроением. Строитель Валентин Бурковский проехал с нами всего одну остановку, но успел рассказать, как строили вместе с «детьми БАМа», как мечтали попасть именно на эту стройку, как гордятся теперь своей причастностью к истории, к заслуженно названной «стройке века».

«А что, каждый день в России открывают моста через моря? — спросил скептиков Бурковский. — И часто ли наши строители могут отточить мастерство в таких проектах?»

Но вот проводники выключили свет: поезд заехал на Крымский мост. 19 километров мы провели в детском ожидании праздника, сквозь капли дождя на стеклах высматривая уже знаменитые арки переправы через Керченский пролив.

Мост встречали в тамбуре — с разрешения проводницы Ксении. Тайком наблюдали за ее восхищением: рейс был не из легких, но принадлежность к истории все оправдывала. Жаль, не увидели портрет мостостроителя, посвященный всем рабочим. Его нарисовали на одной из опор моста незадолго до открытия. Следующие рейсы обещают запустить с таким расписанием, чтобы пассажиры увидели всю красоту моста в дневное время.

Севастополь встретил таким же дождем, как провожал Петербург. С обочин махали люди из проезжающих параллельными дорогами машин. Пассажиров состава встречали Андреевскими флагами из судоремонтного дока. Фуры сигналили первому поезду из Санкт-Петербурга. На перроне гостей ждали флаги, моряки и «Легендарный Севастополь» в исполнении оркестра.

Мы еще раз присоединили Крым, теперь — надежной переправой. Теперь — для всех.