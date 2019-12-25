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Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП

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Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из- за двух ДТП

Кемерово, 25 декабря. Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском районе Кузбасса. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что причиной перекрытия дорог стали два дорожно-транспортных происшествия с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.

Как пишет ТАСС, в результате инцидентов погиб один человек. «Газета Кемерова» пишет, что на 186-ом километре участка федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского района столкнулись грузовой автомобиль Scania и Mercedes. На том же участке дороги последовательно столкнулись семь автомобилей. В результате аварии травмы получил водитель Mazda Bongo.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
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