В Иркутске возобновили прерванную в мороз подачу тепла в здания

Иркутск, 25 декабря. Теплоснабжение 11 административных зданий и трех общежитий возобновлено после крупной коммунальной аварии в Иркутске, где установился 20-градусный мороз. Об этом сообщил заместитель мэра города Антон Медко.

Аварию, которая прервала подачу тепла в здания, устраняли в круглосуточном режиме около 40 человек и 12 единиц техники.

«К теплу подключены все объекты, в том числе общежития университета и административные корпуса», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Иркутска.

Согласно сообщению властей города, авария в микрорайоне Академгородок произошла вечером 23 декабря, аварийно-восстановительные работы начали незамедлительно на фоне низкой температуры воздуха. Социальные объекты ЧП не затронуло. Подачу тепла в жилфонд рабочие успели оперативно восстановить, и температура в домах не успела сильно опуститься.

Тем не менее без тепла остались 11 административных зданий и три студенческих общежития, где проживают около 1,5 тысяч человек. Как уточнили власти Иркутска, большинство студентов, к счастью, успели уехать на новогодние каникулы.

Ранее коммунальная авария, в результате которой без тепла остались более четырех тысяч человек, произошла в Хакасии, в поселке Усть-Абакан.