Названы главные события 2019 года с участием Путина

Москва, 25 декабря. Названы главные события уходящего года, в которых принял участие президент РФ Владимир Путин. В список вошли встречи на международном уровне и запуск важных объектов.

Первым значимым событием 2019 года стало обращение Путина с посланием к Федеральному собранию, состоявшееся 20 февраля. Речь главы государства была посвящена как внутренней, так и внешней политике России. Президент РФ поставил задачу выйти к 2024 году на устойчивый демографический рост. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в 2020 году глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.

В апреле Владимир Путин совершил рабочую поездку в Китай, где принял участие в форуме «Один пояс — один путь». Президент РФ встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Поездка Путина и ответный визит китайского лидера подтвердили, что Москва и Пекин держат курс на дальнейшее сотрудничество.

В начале июня глава государства принял участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На мероприятие в Северную столицу прибыло около 5 тысяч зарубежных участников, в том числе лидеры ряда стран и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В ходе выступления на пленарном заседании форума российский лидер заявил о кризисе актуальной модели международных экономических отношений, возникшем в связи с попытками Запада выдать свой подход за универсальный. Кроме того, Путин поставил задачу выйти в России на среднеевропейский уровень жизни за счет нацпроектов.

20 июня состоялась традиционная прямая линия Владимира Путина. Президент отвечал на вопросы жителей России более четырех часов. По итогам прямой линии Кремль подготовил ряд поручений.

В октябре глава государства принял участие в саммите Россия — Африка, который проходил в Сочи. Мероприятие посетили представители 54 африканских государств. В итоговой речи Путин отметил, что форум позволил вывести сотрудничество России и стран Африки на новый уровень. Кроме того, стороны договорились проводить мероприятие в данном формате каждые два года.

Также в список значимых событий с участием президента, составленный изданием «Экономика сегодня», вошло открытие Московских центральных диаметров (МЦД). Путин запустил движение нового общественного транспорта столицы 21 ноября — глава государства стал одним из первых пассажиров МЦД.

2 декабря при участии Владимира Путина и Си Цзиньпина был запущен газопровод «Сила Сибири». Запуск прошел в режиме телемоста. По новому трубопроводу газ с месторождений в Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай.

9 декабря Владимир Путин принял участие в переговорах с лидерами стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция). Глава государства впервые встретился с избранным в этом году президентом Украины Владимиром Зеленским. Усилиями Путина была подтверждена безальтернативность Минских соглашений как ключевого документа для урегулирования конфликта в Донбассе.

19 декабря состоялась традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина. Глава государства более четырех часов отвечал на вопросы российских и зарубежных журналистов. Президент РФ подчеркнул, что данный формат демонстрирует открытость правительства нашей страны.

Еще одним значимым событием 2019 года стало открытие железнодорожной части Крымского моста, прошедшее 23 декабря. Перед началом церемонии открытия Путин лично проехал по новой железной дороге. 25 декабря первый пассажирский поезд, прошедший по Крымскому мосту через Керченский пролив, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя из Петербурга.