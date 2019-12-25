Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Кузбассе

Кемерово, 25 декабря. Транспортное движение ограничено на трассе в Топкинском районе Кузбасса, где во время снегопада произошло два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в одном из которых травмы получили семь человек. Карета скорой помощи в настоящее время не может добраться до места аварии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, два ДТП произошло в районе населенных пунктов Опарино и Поперечное с интервалом в 20 минут.

В первой аварии пострадали семь человек, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. По второй аварии пока нет сведений, поскольку медики не могут туда добраться, пишет «Газета Кемерова».

Отмечается, что движение на шоссе временно перекрыто. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.