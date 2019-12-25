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Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Кузбассе

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Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Кузбассе

Кемерово, 25 декабря. Транспортное движение ограничено на трассе в Топкинском районе Кузбасса, где во время снегопада произошло два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в одном из которых травмы получили семь человек. Карета скорой помощи в настоящее время не может добраться до места аварии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, два ДТП произошло в районе населенных пунктов Опарино и Поперечное с интервалом в 20 минут.

В первой аварии пострадали семь человек, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. По второй аварии пока нет сведений, поскольку медики не могут туда добраться, пишет «Газета Кемерова».

Отмечается, что движение на шоссе временно перекрыто. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Источник: Газета Кемерова
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