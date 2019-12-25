Благовещенск, 25 декабря. Судостроительный завод в Благовещенске построит малый рыболовный сейнер для предприятия Камчатки. Об этом рассказала пресс-служба Минэкономразвития Амурской области.

Отмечается, что завод в Благовещенске впервые с 2012 года изготовит малый рыболовный сейнер для Камчатки. Закладка нового судна состоялась в среду. Она прошла на территории судостроительного завода имени Октябрьской революции. Как пишет ТАСС, длина будущего сейнера составит более 23 метров, а его максимальное водоизмещение превышает 112 тонн.

Как уточнили на предприятии, это первый случай закладки такого большого корабля на заводе с 2012 года.

Ранее первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» передали Военно-морскому флоту России.

На торжественном мероприятии начальник Главного штаба, первый заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский сказал, что «эта замечательная серия кораблей продолжается». Он также указал на то, что «подводные лодки для Тихого океана уже претерпели некоторую модернизацию».

Отметим, лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», на которой был поднят Андреевский флаг, построили на «Адмиралтейских верфях».

В начале ноября сообщалось, что торжественная церемония закладки дизель-электрических подлодок «Уфа» и «Магадан» состоялась на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Во время церемонии глава Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Молчанов сказал, что начало строительства двух новых подводных лодок в очередной раз подтверждает, что Россия является морской державой.