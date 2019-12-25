Россия выделила 4,8 млн долларов на борьбу с детской смертностью в КНДР

Пхеньян, 25 декабря. Россия профинансирует проект Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской заболеваемости и смертности в КНДР. Об этом сообщили в посольстве РФ в КНДР.

По данным дипломатического представительства, в среду посол Александр Мацегора передал коллеге из МИД КНДР Ли Хын Сику ноту, в которой говорится о решении российской стороны. Согласно документу, Москва выделила на проект Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по борьбе с детской смертностью в Северной Корее 4,8 миллиона долларов.

«Ли Хын Сик заверил, что данное сообщение будет немедленно доведено до сведения правительства КНДР», — говорится в сообщении российского посольства.

В середине декабря Россия и Китай внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к смягчению санкций против Северной Кореи для улучшения гуманитарной ситуации в стране. Они предложили снять ограничительные меры, напрямую затрагивающие жизнь гражданского населения страны.

Тем временем президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ призвал вывести детскую медицину в стране на более высокий уровень. Глава государства подчеркнул, что правительство активно работает над развитием сферы здравоохранения, в частности, первичного медицинского звена.