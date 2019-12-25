Ростуризм разрабатывает новые железнодорожные направления в Крым из разных точек России

Симферополь, 25 декабря. Ростуризм в сотрудничестве с профильными ведомствами прорабатывает семь новых железнодорожных направлений в Крым из разных городов России. Об этом сообщила глава федерального агентства Зарина Догузова.

«Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных [железнодорожных] направлений из различных городов России в Крым. Думаю, в ближайшее время мы доработаем эту историю», — рассказала она.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, с Московского вокзала Северной столицы России в Крым отправился первый поезд «Таврия» по маршруту «Петербург — Севастополь». Составу предстояло преодолеть 2741 километра за 43,5 часа. Поезд прибыл в столицу полуострова утром в среду, 25 декабря.