Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Ростуризм разрабатывает новые железнодорожные направления в Крым из разных точек России

398
0 Оставить комментарий

Ростуризм разрабатывает новые железнодорожные направления в Крым из разных точек РоссииСимферополь, 25 декабря. Ростуризм в сотрудничестве с профильными ведомствами прорабатывает семь новых железнодорожных направлений в Крым из разных городов России. Об этом сообщила глава федерального агентства Зарина Догузова.

«Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных [железнодорожных] направлений из различных городов России в Крым. Думаю, в ближайшее время мы доработаем эту историю», — рассказала она.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, с Московского вокзала Северной столицы России в Крым отправился первый поезд «Таврия» по маршруту «Петербург — Севастополь». Составу предстояло преодолеть 2741 километра за 43,5 часа. Поезд прибыл в столицу полуострова утром в среду, 25 декабря.

Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров