Москва, 25 декабря. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, о чем жалеет в экономике в последние десять лет. По его словам, в России недостаточно внимания уделяется к приватизации, нет баланса между защитой законности и давлением на бизнес, а также есть проблемы с инвестиционным климатом.

Как пишет РИА Новости, Кудрин считает, что в России также нужно активнее развивать частный сектор. Кудрин рассказал о задачах, которые нужно решить РФ для развития экономики.

«Я сегодня оцениваю, что у нас правоохранительные органы не всегда предсказуемы и, к сожалению, мы не можем найти какой-то баланс между защитой законности и, в общем, серьезного такого пресса на бизнес», — подчеркнул Кудрин.

Также Кудрин объяснил, как решение президента РФ Владимира Путина создать резервные фонды спасло отечественную экономику.

По словам Кудрина, в свое время Владимир Путин оказался единственным руководителем, который вопреки многим позициям поддержал создание Стабилизационного фонда, Резервного фонда и Фонда национального достояния. Они сыграли решающую роль во время кризиса 2008-2009 годов.

В июле Кудрин назвал основную задачу, которую надо решить России в экономике. Согласно его данным, нарушения этих процедур составляют 38% от остальных экономических нарушений.

По его словам, в прошлом году Счетная палата обнаружила 20260 нарушений. В 70% случаев заказчики не могли обосновать завышенную цену контракта. Кудрин предложил держать в фокусе внимания ценообразование в госзакупках, строже наказывать за коррупцию.