Немецкий журналист назвал предстоящие учения НАТО «репетицией нападения» на РФ

Берлин, 25 декабря. Стартующие в следующем году военные маневры Североатлантического альянса «Защитник Европы — 2020» станут репетицией наступления в случае войны с Россией. Таким мнением поделился германский репортер Йорг Кронауэр в статье для таблоида Junge Welt.

Кронауэр обратил внимание на то, что это станет крупнейшей за последнюю четверть века переброской американского контингента на европейский континент.

«Официально это учения войск Соединенных Штатов, но де-факто страны — члены НАТО проведут репетицию наступления на случай войны против Российской Федерации», — следует из статьи.

Немецкий репортер также отметил, что по сценарию учений военных США перебросят в Западную Европу через Атлантику, а затем в Польшу и Прибалтику — «как можно ближе к российской границе», пишут «Известия».

По мнению Краноуэра, таким способом американцы намерены проверить эффективность логистики по пути движения войск в Европу, указывает «Царьград».

Рассуждая о Германии, журналист добавил, что участие в военных маневрах — только часть вклада немецких властей в развертывание войск НАТО против России, поскольку в Литве Германия уже возглавила батальон, а также в уходящем году приняла на себя командование силами оперативного реагирования военного блока, пишет «ФедералПресс».

Напомним, в прошедший вторник, 24 декабря, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенной коллегии военного ведомства заявил, что НАТО работает над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.