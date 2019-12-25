Москва, 25 декабря. Центр компетенции в органическом производстве, созданный на базе Роскачества, получил право на сертификацию органической продукции. Об этом рассказала пресс-служба организации.

Как уточняется на сайте ведомства, Роскачество будет сертифицировать органическую продукцию, Росаккредитация в среду выпустила соответствующий приказ. Ранее специалисты Роскачества готовили несколько отечественных предприятий к прохождению сертификации. В пресс-службе добавили, что на данный момент запущен сам процесс сертификации.

Ранее сообщалось, что Роскачество намерено в ближайшее время проверить самые популярные у граждан России органические продукты, а также клубничные йогурты. Об этом рассказал руководитель организации Максим Протасов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, Роскачество проверит, насколько этикетка с надписью «органика» соответствует содержимому в упаковке.

«Мы должны определить, это лишь надпись «органика» на упаковке и маркетинг или это действительно продукция с отсутствием антибиотиков, пестицидов, гербицидов, ГМО», — сказал Протасов.

Он отметил, что для исследования были выбраны несколько категорий продуктов, популярных у придерживающихся здорового образа жизни людей. Речь идет о муке, чае, овсянке, хлебцах, макаронах. При этом в дальнейшем список продуктов будет расширяться.

Кроме того, специалисты Роскачества по запросу потребителей проверят клубничный йогурт. Организация намерена выяснить, действительно ли продукция полезна.