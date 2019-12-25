Москва, 25 декабря. Блогер и юрист Сергей Ланг рассказал, как можно удалить из Сети нежелательные фотографии, сделанные на новогодних корпоративах. По его словам, на таких мероприятиях нужно вести себя ответственно, но не всем россиянам это удается.

Как передает радио Sputnik, выложенная в Сеть фотография женатого мужчины в окружении прильнувших к нему девушек может разрушить семью. Кроме того, снимки девушки, переборщившей с алкоголем — ни что иное как прямая дорога к всеобщему осуждению.

Блогер рассказал, как удалить из Сети «неудобные» фото после корпоратива. Сергей Ланг объяснил, что выложенная в Интернет фотография останется там навсегда. Но если кто-то другой опубликует фотографию с вами, то вы можете написать жалобу администрации социальной сети. Как объяснил блогер, в социальных сетях удаление снимков происходит достаточно быстро. При этом у сайтов знакомств или сторонних ресурсов добиться удаления фотографии гораздо сложнее. Радикальным методом может стать обращение в суд.

Ранее стало известно, что на Соборной площади Кремля в Москве нарядили главную елку страны. Зеленая красавица простоит до середины января.

На площади установили 25-метровую ель из Бородинского лесничества, возраст дерева — 90 лет. Елку украсили гирляндами, шарами и игрушками, на макушке прикрепили звезду. Нижние ярусы дерева украшали дети, после завершения работы им подарили новогодние подарки. В 2018 году на Соборной площади стояла 100-летняя ель из Щелково.

Ежегодно на звание главной елки страны претендует не менее десяти елей. Деревья отбирает специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что в Севастополе только четверть горожан хотят ставить на Новый год живую елку. Остальные предпочитают искусственные ели.