Ветеринар объяснила, что может стать «ядом» для животных в новогодние праздники

Москва, 25 декабря. Продолжительные праздничные застолья являются непростым испытанием для нервной системы домашних питомцев и даже могут стать проблемой для их пищеварительной системы. Об этом рассказала ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По словам эксперта, кошки и, конечно, собаки найдут способ попробовать блюда с праздничного стола, даже если им это не позволяется. Сиротина обратила внимание на то, что у кошек и собак абсолютно разные рационы.

«Даже для человека пищевая нагрузка в праздничные дни достаточно ощутима, а для животных, которые вообще не привыкли к жирным, острым, жареным продуктам, это может быть токсично и опасно», — уточнила эксперт.

По ее словам, питомцы могут слизать с салатов майонез, горчицу, кетчуп, что способно ударить по их печени и поджелудочной железе. Кроме того, кондитерские изделия, шоколад, виноград для собак и кошек является ядом, передает радио Sputnik.

Сиротина порекомендовала заблаговременно подготовить для питомцев их собственный «праздничный стол» со специальным рационом. К примеру, отметила ветеринар, можно отварить мясо и яйца. В этом случае домашнему животному будет комфортно и он не будет чувствовать себя обделенным.