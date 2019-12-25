Москва, 25 декабря. Композитор и продюсер Максим Фадеев готовит к запуску масштабное детское шоу «Улица волшебников, 13». Об этом он рассказал в интервью ведущей программы «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе, выходящей в «Яндекс.Эфире».

Максим Фадеев запустит детское шоу на YouTube. Он сообщил, что построил за городом большие площади для съемки детских шоу.

«Хочу заниматься детским образовательным контентом. Я построил улицу, это будет называться «Улица волшебников, 13», — подчеркнул он.

Фадеев отметил, что проект напоминает телешоу «Улица Сезам». При этом он будет существенно отличаться внутренним содержанием. Фадеев добавил, что на территории «Улицы волшебников, 13» будут проводиться музыкальные мероприятия, а сам Фадеев будет вести собственное кулинарное шоу.

Ранее российский продюсер Максим Фадеев прервал молчание и дал комментарий по поводу скандального ухода Наргиз и прекращения с ней делового сотрудничества.

Во время эфира передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» продюсер заявил, что певица вынудила его расторгнуть контракт своим неадекватным поведением и завышенными требованиями.

В августе продюсерский центр композитора MALFA направил Наргиз документ, в котором сообщалось о расторжении контракта с лейблом после пяти лет совместной работы. Певице запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым.

Наргиз также прокомментировала разрыв с продюсером. По ее словам, Фадеев постоянно контролировал все ее действия, а заработанные ею деньги уходили на прихоти Ольги Серябкиной. Также певица не исключает, что именно экс-участница женской поп-группы Serebro повлияла на решение Фадеева о разрыве контракта со звездой.