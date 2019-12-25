Тейлор Свифт показала на видео, как сочинила и записала песню за сутки

Вашингтон, 25 декабря. Известная американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт продемонстрировала поклонникам, как сочинила и записала новую песню за сутки. Соответствующее видео певица опубликовала на своем YouTube-канале.

Новый трек исполнительница написала к Рождеству. Композиция называется Christmas Tree Farm («Питомник рождественских елей»). Презентация песни состоялась 5 декабря.

Над новой композицией Тейлор Свифт работала вместе с продюсером Джимми Нейпсом. Видео, демонстрирующее, как создавался трек, исполнительница опубликовала 23 декабря.

В начале ролика Тейлор Свифт в пижаме рассказывает, как у нее появилась идея сочинить песню к Рождеству. Затем певица начинает играть на пианино и подбирать музыку. Тут же Свифт исполняет первые строчки. На видео указано, что съемки велись 1 декабря.

Вторая часть ролика была записана на следующий день. В этом отрывке Свифт и Нейпс вместе доводят рождественскую композицию до финального варианта, а затем записывают песню. В конце видео певица желает поклонникам счастливого Рождества.

Ранее Тейлор Свифт вошла в список самых богатых музыкантов уходящего десятилетия, составленный журналом Forbes, сообщает телеканал «360». Состояние американской исполнительницы издание оценило в 825 миллионов долларов, поместив Свифт на вторую строчку рейтинга, пишет «Культуромания».