Пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту Первый поезд из Санкт-Петербурга прошел по Крымскому мосту. Из Северной столицы он начал свой путь 23 декабря и уже через час прибудет в Севастополь. Самый красивый участок дороги пассажиры, конечно же, не пропустили. Корреспонденты Федерального агентства новостей, которые также отправились до полуострова, проехали величественные арки, подсвеченные красным и синим светом, увидели ночной пролив. А чуть ранее из Москвы выехал второй пассажирский поезд, который проедет по мосту. На полуостров он прибудет 26 декабря.

Экстренное заседание по газовым переговорам Экстренное заседание по газовым переговорам провели на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Какие именно вопросы обсуждались — пока неизвестно. Формат заседания был полностью закрытым. Стоит отметить, что следующие переговоры между Москвой и Киевом должны состояться 26 декабря. Ранее Россия и Украина договорились о новом контракте. Чтобы не прекращать транзит газа, соглашение планируется подписать до конца этого года. Его заключат на пять лет. Согласно договоренностям, объем транзита за весь период составит 225 млрд куб. м. Кроме того, Киев должен отказаться от новых исков против «Газпрома», а Россия выплатить «Нафтогазу» почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Боливия призвала Мексику выдать ее экс-министров Мексика должна выдать Боливии ее экс-министров. Сейчас они находятся в посольстве страны в Ла-Пасе. С таким призывом к Мехико обратились представители Сукре. По словам правоохранителей, в стране сейчас укрываются экс-министр при президенте, бывшие главы министерств культуры, юстиции и обороны. Чиновники подозреваются в призывах к мятежу и терроризме. Волнения в Боливии начались в этом году после выборов президента. Госпереворот явно прошел при поддержке США. После этого к власти пришла Жанин Аньес, которая сама провозгласила себя лидером страны.