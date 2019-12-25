Жители Алеппо продолжают страдать от обстрелов боевиков

Алеппо, 25 декабря. На территории крупнейшего города Сирии Алеппо продолжаются взрывы. Незаконные вооруженные бандформирования по-прежнему нарушают режим прекращения боевых действий, за последние сутки число обстрелов жилых домов увеличилось вдвое.

По словам местных жителей, обстрелы города происходят ежедневно. Немногие горожане, оставшиеся в Алеппо, боятся по ночам выходить на улицу, рискуя быть убитыми.

«Посмотрите, что они сделали с нашей улицей, все разбито, ни одного целого дома не осталось, у нас много людей погибло», – цитирует РИА Новости местного жителя Махмуда Кублави, оставшегося единственным жильцом на уничтоженной боевиками улице.

Кроме постоянных обстрелов, в Алеппо сохраняется тяжелая гуманитарная обстановка. Например, житель города Абудла Мунаэм до войны был поваром, однако после очередного взрыва мины мужчина оказался инвалидом. Деньги ему и жене высылает сын, но их не хватает.

«В холодильнике — только хлеб, на полке банка с оливками — больше еды нет», – жалуется Абдула.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, всего за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации конфликта было произведено 55 обстрелов, совершенных незаконными бандформированиями. От рук террористов пострадали населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб.