Первый пассажирский поезд из Петербурга в Крым прибыл в Симферополь

Симферополь, 25 декабря. Первый пассажирский поезд, прошедший по Крымскому мосту через Керченский пролив, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя. Об этом в среду сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Симферополе в поезд сел глава Крыма Сергей Аксенов — он проедет в «семерке» до Севастополя.

Стоянка в Симферополе продлится в течение 15 минуту, а затем состав отправится в финальную точку маршрута — Севастополь, где запланирована торжественная встреча.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом российский лидер лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал старт отправке первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Северной столицы в Севастополь.