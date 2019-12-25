В новых железнодорожных билетах появилась просьба к пассажирам нижних мест

Москва, 25 декабря. РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года.

В сообщении пресс-службы говорится, что в новом бланке будет прописана просьба для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время. Как пишет РИА Новости, кроме того, в бланке прописано, что стол общий.

Напомним, эксперты сервиса онлайн-бронирования билетов Туту.ру провели исследование, в ходе которого выяснили, какие места в поездах россияне называют самыми худшими. Ожидаемо, самыми нежелательными для поездок в поездах граждане России назвали места, которые находятся ближе всего к туалетам, в нелюбви к которым признались почти две трети всех опрошенных.

Кроме того, стало известно, что каждый пятый респондент крайне нежелательно отозвался о верхних боковых полках, а каждый десятый избегает покупать билеты на нижние боковые места.

Есть и такие граждане, которые нашли недостатки в купейных вагонах: 3% опрошенных считают неудобными верхние места в купе, кроме того 1% «негативных» голосов набрали нижние полки.

Как напоминает «Газета.ru», первые ароматизированные вагоны появились в поезде «Невский экспресс», который курсирует между Петербургом и Москвой. Сейчас ароматизация проходит проверку в нескольких вагонах поезда №747/748. Эксперимент был запущен в целях повышения уровня удовлетворенности пассажиров. Тестирование позволит сравнить комфортность поездки в ароматизированных и неароматизированных вагонах.

Ранее стало известно, что «Трансмашхолдинг» строит новые плацкартные вагоны, в которых будут душ, розетки, а также сервисные зоны с холодильниками и миковолновками.