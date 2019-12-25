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Опубликованы фото с места крупного пожара в Иркутской области

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Опубликованы фото с места крупного пожара в Иркутской области

Иркутск, 25 декабря. Крупный пожар произошел в поселке Залари Иркутской области. Из-за возгорания погибли два человека, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Пожар произошел в зданиях общежитий, принадлежащих лесозаготовительному предприятию. Сообщение о ЧП поступило в пожарную охрану поселка в 03.41 по местному времени. Когда сотрудники экстренных служб прибыли на место, горели одноэтажное и двухэтажное деревянные здания.

Опубликованы фото с места крупного пожара в Иркутской области

Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. В 04.47 возгорание удалось локализовать. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, при происшествии пострадали шесть взрослых человек, все они госпитализированы.

Источник: Федеральное агентство новостей
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