Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным

Москва, 25 декабря. Перспективный российско-китайский самолет CR929 может стать однопилотным. Об этом рассказал журналистам руководитель научно-исследовательского отделения компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александра Долотовского.

«Мы активно думаем над концепцией однопилотной кабины экипажа», — уточнил Долотовский.

По его словам, в таком воздушном судне летчик будет выполнять лишь самую трудоемкую задачу, стоящую в настоящее время перед летным экипажем — планирование полета, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сам полет будет проходить в автоматическом режиме. Долотовский обратил внимание на то, что реализация этой задумки станет вполне осуществимой к 2030 году.

Напомним, Москва и Пекин приступили к обсуждению создания семейства широкофюзеляжных пассажирских лайнеров на платформе российско-китайского лайнера нового поколения CR929 в 2017 году. Стороны планируют, что воздушное судно составит конкуренцию лайнерам других ведущих авиационных корпораций — Airbus и Boeing.

В августе уходящего года ведущий конструктор российско-китайского пассажирского лайнера CR929 от российской стороны Максим Литвинов заявил, что первый пилотный полет воздушного судна запланирован на 2023 год.