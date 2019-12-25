Москва, 25 декабря. Программа оптимизации в области здравоохранения, прошедшая во многих регионах России, была проведена недостаточно хорошо, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова ответила на вопрос журналистов о виновных в этой ситуации, вице-премьер выразила мнение, что «виноваты все — и центр, и регионы». В интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» Голикова подчеркнула, что в настоящее время необходимо думать об исправлении сложившейся ситуации. Голикова оценила проведение оптимизации в сфере здравоохранения в России.

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — добавила она.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова уточнила, что инфраструктура больниц и поликлиник сильно устарела. По ее словам, системно ей не занимались с конца 50-х годов.

На встрече с общественниками в Светлогорске президент РФ Владимир Путин напомнил, что за последние годы страна минимум дважды обращалась к вопросу улучшения ситуации в здравоохранении, в том числе в первичном звене. На эти цели были выделены средства из федерального бюджета с расчетом на то, что достигнутый уровень будет поддерживаться и развиваться. Однако этого не случилось, отметил российский лидер и объяснил — все дело в системном разрыве между муниципальным и государственным уровнями управления в России.

Российский лидер также призвал использовать с умом средства, которые направят на поддержку первичного звена здравоохранения, и извлечь из них максимальный эффект. Глава государства подчеркнул, что люди по итогам работы должны на себе почувствовать изменения качества медицинских услуг.