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В России могут ввести «новогодний капитал»

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В России могут ввести «новогодний капитал»

Москва, 25 декабря. Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к главе Министерства труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с предложением сформировать «новогодний капитал» для одиноких российских пенсионеров.

По мнению парламентария, соответствующая выплата должна дать возможность пожилым людям купить продукты к столу и атрибуты к празднованию Нового года без потерь для личного бюджета.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — следует из инициативы депутата.

Чернышов полагает, что данные выплаты нужно привязать к средней сумме пенсии по регионам Российской Федерации, сообщает RT.

Напомним, прошедшим летом министерство труда выступило с предложением устраивать одиноких пенсионеров в семьи, чтобы повысить уровень их жизни.

Как ранее сообщали «Известия», программу социального туризма для пенсионеров собираются запустить в России. Соответствующий проект включат в окончательный план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года

Источник: RT
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