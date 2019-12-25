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Назарбаев рассказал, что его поразило при знакомстве с Путиным

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Назарбаев рассказал, что его поразило при знакомстве с Путиным

Нур-Султан, 25 декабря. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился впечатлениями о первом знакомстве с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. По его словам, 20 лет назад его поразила энергичность молодого политика.

При первом знакомстве с Путиным у Назарбаева сложилось ощущение, что новый лидер РФ готов к решению любых проблем.

«Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, – это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы», – цитирует РИА Новости Назарбаева.

Президент Казахстана также высказал мнение, что народу России повезло, что Путин возглавил страну и провел ее через самые трудные испытания, сделав вновь великой державой.

Напомним, ранее руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, как решение президента спасло отечественную экономику в 2008 году.

Источник: РИА Новости
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