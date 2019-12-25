Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло экономику РФ в 2008 году

44
0 Оставить комментарий

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло экономику РФ в 2008 году

Москва, 25 декабря. Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, как решение президента РФ Владимира Путина создать резервные фонды спасло отечественную экономику.

По словам Кудрина, в свое время Владимир Путин оказался единственным руководителем, который вопреки многим позициям поддержал создание Стабилизационного фонда, Резервного фонда и Фонда национального достояния. Они сыграли решающую роль во время кризиса 2008-2009 годов.

«В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали или продумали это. Все-таки благодаря только его политической воле это было создано», – прокомментировал Алексей Кудрин в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что впоследствии, благодаря данным фондам во время того кризиса зарплаты не сокращались, а пенсии выросли в два раза. В  настоящее время правительство направляет все дополнительные доходы в Фонд национального благосостояния для создания «подушки безопасности» для экономики страны, его размер составляет 7,9 триллиона рублей.

Ранее на своей пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия не будет рассеивать средства своих резервных фондов, а также пояснил, почему раздача этих денег не сможет повысить доходы россиян.

Напомним, в своем интервью глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что президент России Владимир Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад.

Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров