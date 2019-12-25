Соловьев прокомментировал слова Путина о после Польши в гитлеровской Германии

Москва, 25 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о после Польше в нацистской Германии Юзефе Липском.

Во вторник Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, резко высказался о после Польши Липском, поддержавшем в 1938 году идею властей гитлеровской Германии о высылке польских евреев в Африку «на вымирание». Путин зачитал выдержки из доклада Липского, направленного на имя действующего на тот момент министра иностранных дел Польши Юзефа Бека.

«Когда я это услышал, я ему ответил», — фюреру он ответил, Гитлеру — «если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», — процитировал Путин слова Липского.

Комментируя доклад дипломата, президент РФ заявил, что Липский «сволочь антисемитская, по-другому сказать нельзя».

В своем Instagram Соловьев привел высказывание российского лидера.

«Спасибо Путину за эти слова», — прокомментировал их телеведущий.

Пользователи Сети в комментариях поддержали позицию Соловьева.

«Это не только было адресовано бывшему послу, но и современным фашистам», — сообщил vladimirnekhoroshev. «Неожиданно, неужели начали называть всех своими словами», — отметил isasmile369. «Согласен. Нормальный человек не может вести себя так, как этот посол», — написал i.e.kudinov.

Юзеф Липский работал послом Польши в Германии с 1934 по 1939 год. Одной из первых задач, поставленных перед ним польскими властями, стала работа над договором о ненападении между двумя странами. Документ, известный как Пакт Пилсудского — Гитлера, был подписан в 1934 году. 1 сентября 1939 года Германия, разорвав договор в одностороннем порядке, вторглась на территорию Польши, начав Вторую мировую войну. За годы оккупации на польской территории нацисты уничтожили около трех миллионов евреев.