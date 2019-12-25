Эксперт рассказал, как правильно выбрать зимнюю резину для дальних поездок

Москва, 25 декабря. Автоэксперт Кирилл Мелешкин рассказал, зимнюю резину какого типа стоит выбрать для дальних поездок. Специалист посоветовал обратить внимание на шипованные шины или покрышки скандинавского типа.

По словам Мелешкина, стоит сразу отказаться от идеи использовать всесезонные шины. Другие нешипованные модели для мягкой европейской зимы ориентированы на езду при небольших морозах на холодном асфальте.

«Они заточены на работу при совсем небольших морозах и небольшом плюсе. Их профориентация — холодный асфальт, неглубокий мокрый снег, дождь. На льду они мало на что способны», – пишет эксперт в своей статье в журнале «За рулем».

Потому специалист советует остановить свой выбор на «липучках» скандинавского типа или моделях с шипами и последние, по его мнению, не всегда лучше показывают себя на льду.

«У фрикционных покрышек картина иная. При околонулевых температурах они работают хуже шипованных аналогов, на сильном морозе — лучше», – считает Мелешкин, советуя водителям перед путешествием прикинуть, какая температура их ожидает.

Другими очевидными недостатками «шипов» называется шумность, чуть больший тормозной путь, а также тот факт, что автомобиль с такой резиной сложнее управляется. При этом данный тип покрышек может растерять «гвозди», что влияет на их жизненный цикл.

Подводя итог, эксперт подмечает, что если для водителя важен акустический комфорт и поведение машины на дороге, то ему стоит остановить свой выбор на нешипованных шинах. Если же автовладельца беспокоит появление льда на дороге, то стоит «переобуться» в шипы.

Напомним, ранее автоэксперты назвали восемь основных ошибок при смене сезонных колес, которые могут повлиять на управление и состояние машины. Среди них, например, оказалось хранение покрышек, их неправильная установка, затяжка и регулировка.