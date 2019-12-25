«АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada в 2020 году

Москва, 25 декабря. «АвтоВАЗ» в 2020 году повысит розничные цены на все модели Lada в среднем на 2,3%.

По предварительным данным, сильнее всего подорожает седан Lada Vesta — до 629,9 тысячи рублей, или на 3,8%. Granta, которая является одним из самых продаваемых автомобилей в России, подорожает на 2,5%. Внедорожник Lada 4x4 подорожает почти на 3%, его цена составит 538,9 тысячи рублей. Самый дорогой автомобиль производителя, седан Lada Vesta Sport, повысится в цене на 1,5% и будет стоить 1042,9 тысячи рублей.

Ожидается, что повышение цен не отразится на доле, которую «АвтоВАЗ» занимает на рынке РФ, поскольку другие производители также планируют поднять свои цены. В дилерских компаниях, пишут «Ведомости», высказывают мнение, что подорожание отечественных машин не скажется на объемах продаж.

«АвтоВАЗ» — крупнейший российский производитель автомобилей гражданского назначения. В прошлом году компания выпустила более 560 тысяч машин.