РЖД рассказали о сюрпризах для «новогодних» пассажиров

Москва, 25 декабря. Пресс-служба РЖД сообщила, что для 70 тысяч пассажиров, которым предстоит встретить Новый год в поезде, приготовлены сюрпризы.

Как пишет РИА Новости, 31 декабря в путешествие на поездах дальнего следования в России отправятся около 200 тысяч человек.

«Из них более 70 тысяч встретят Новый год в пути. Пассажиров, встречающих новогоднюю ночь в поездке, ждут традиционные приятные сюрпризы. Начальники поездов поздравят пассажиров по громкой связи, детей до 10 лет будут ждать сладкие угощения, а в вагонах-ресторанах пассажирам будет предложено праздничное меню», — рассказали в пресс-службе компании.

Сладкие подарки получат и все дети, путешествующие на скоростных поездах «Сапсан», Allegro и «Ласточка», отправляющихся 31 декабря и 1 января.

Праздничные акции пройдут также в преддверии Нового года. В РЖД рассказали, что в одном из поездов дальнего следования формирования «Федеральной пассажирской компании» (дочернее предприятие РЖД) Дед Мороз и Снегурочка вручат всем детям подарки и сувениры.

27 декабря финский «Дед Мороз» Йоулупукки поздравит всех пассажиров поезда Allegro, следующего рейсом из Хельсинки в Петербург. На перроне Финляндского вокзала его встретят российские Дед Мороз и Снегурочка, которые примут праздничную эстафету и мешок с подарками, чтобы сделать «волшебным» рейс поезда «Сапсан» Петербург — Москва.

В пригородных поездах также пройдут акции, посвященные новогодним праздникам. С 25 по 30 декабря сладкие подарки и сувениры будут ждать пассажиров электричек, отправляющихся из Нижнего Новгорода, Владимира, Волгограда, Екатеринбурга и других городов.

Железнодорожные вокзалы украсят новогодней атрибутикой, а на крупнейших из них будут установлены елки.