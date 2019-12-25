Милонов предложил усовершенствовать охрану на вокзалах и в аэропортах

Санкт-Петербург, 25 декабря. Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с предложением разработать единую систему охраны аэропортов и вокзалов, работающую на основе цифровых технологий. Письмо с соответствующей инициативой он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

По мнению Милонова, это должно сократить штат охранников и количество пунктов осмотра, на которых образуются большие очереди.

«Террористы могут совершать свои преступления как раз при скоплении людей: ведь им важно количество жертв, а не локация совершения своего злодейства», – рассуждает Виталий Милонов.

Он также подмечает то, что подобные пункты осмотра с рамками металлоискателя устанавливаются в самых неподходящих местах, из-за чего давка в них возникает мгновенно. Скорость же работы охранников «оставляет желать лучшего», считает он.

«Складывается впечатление, что главной задачей у нас является не предотвращение возможного акта терроризма, а «отодвигание» его от воздушного судна или поезда», – цитирует депутата Госдумы РИА Новости.

На примере других стран предлагается внедрить в охрану «умные» цифровые датчики, камеры, системы превентивного контроля.

Напомним, ранее Виталий Милонов высказался о закрытии всех кальянных заведений в Санкт-Петербурге. По словам парламентария, он говорил об этом еще пять лет назад. Милонов отметил, что кальян является опасным, поскольку вредит здоровью.