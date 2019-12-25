В ФЕОР назвали «очень точными» слова Путина о после Польши в гитлеровской Германии

Москва, 25 декабря. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода назвал очень точными слова российского лидера Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии.

Накануне Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, резко высказался о после Польши Юзефе Липском, который в 1938 году поддержал идею властей гитлеровской Германии выслать польских евреев в Африку «на вымирание». Путин зачитал выдержки из доклада Липского, направленного на имя действующего на тот момент министра иностранных дел Польши Юзефа Бека.

«Когда я это услышал, я ему ответил», — фюреру он ответил, Гитлеру — «если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», — процитировал Путин слова Липского.

Комментируя этот доклад, президент РФ заявил, что польский дипломат «сволочь антисемитская, по-другому сказать нельзя».

Президент ФЕОР назвал слова российского лидера «очень точными».

«От имени еврейской общины России мы можем выразить глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-е годы. Слова, которые адресовал наш президент дипломату, очень точные», — цитирует РИА Новости Бороду.

Раввин отметил, что Липский не просто выражал сочувствие антисемитским идеям Гитлера, но и «вдохновлял его на убийственные решения», поддерживая планы по уничтожению евреев «в самом зачатке».

Борода напомнил о выставке «Праведники народов мира», посвященной людям всех национальностей, рисковавших жизнью для спасения евреев в годы существования нацистского режима в Германии.

«Интересный факт, что в Польше, поддерживавшей нацистов на высочайшем уровне, было самое большое количество «праведников мира», спасавших евреев», — сказал он.

Раввин выразил надежду, что «польский народ сделает правильные выводы из черных страниц истории».