Более половины россиян поработают в новогодние праздники

Москва, 25 декабря. Сервис «Работа.ру» сообщил, что 58% россиян будут трудиться в предстоящие новогодние праздники.

Как пишут «Известия», 22% из них протрудятся пятидневную рабочую неделю. Речь идет, прежде всего, о тех гражданах, которые заняты в сфере услуг. Немало и тех, кто выйдет на работу, чтобы получить отгулы или дополнительный заработок.

«Всегда находятся сотрудники, готовые работать сверхурочно для получения дополнительного дохода и отгулов. Согласно нашему опросу, проведенному в первом полугодии 2019 года, 40% респондентов предпочли бы работать во время праздничных дней в обычном режиме», — рассказал замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

За последние годы число россиян, работающих в новогодние праздники, выросло примерно на 20%. По мнению экспертов, это связано с интенсификацией системы обучения в образовательных учреждениях и активизацией коммерческих структур, которые гонятся за хорошим сезонным заработком.

«Как говорится, Новый год кормит год. В России на долю сферы услуг приходится 70% рабочих мест. Соответственно, работать будут те, кто обслуживает отдыхающих: сотрудники ресторанов, санаториев, отелей. В праздничные дни такие заведения получают большие доходы», — отметил заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что россияне разлюбили живые елки. Елочные базары по всей стране терпят убытки из-за теплой погоды и подорожавших деревьев.