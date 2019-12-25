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Житель Колорадо ограбил банк, разбросал по улице деньги и поздравил всех с Рождеством

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Житель Колорадо ограбил банк, разбросал по улице деньги и поздравил всех с Рождеством

Колорадо, 25 декабря. В Соединенных Штатах Америки житель города Колорадо-Спрингс ограбил местный банк. Однако преступник решил не скрываться, а выбежать на улицу, разбросать деньги, желая всем счастливого Рождества, и сдаться полиции.

Как рассказывают очевидцы, после ограбления мужчина сел в ближайшей кофейне и стал ждать, пока его арестуют. Прибывшие на место правоохранители идентифицировали его как 65-летнего Дэвида Оливера, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что мужчина не стал сопротивляться задержанию, оружия при нем не было. По словам очевидцев, прохожие собрали разбросанные деньги, и передали их банку. При этом полицейские сообщают, что во время инцидента пропало около тысячи долларов.

Напомним, в июне в Москве налетчик с пистолетом ограбил банк на Варшавском шоссе. Преступник, вооружившись похожим на пистолет предметом, вынес крупную сумму денег и скрылся. Аналогичное преступление было совершено в начале месяца в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА Новости
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