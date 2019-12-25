Россия готова возобновить сотрудничество с США по проекту окололунной станции

Москва, 25 декабря. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что РФ приняла решение возобновить переговоры по участию в американском проекте окололунной станции Gateway.

Ранее США сообщили о начале работ по созданию станции на орбите Луны. В 2017 году Роскосмос и NASA заключили соглашение о сотрудничестве в реализации данного проекта. Но позднее Рогозин заявил, что Россия не будет в нем участвовать из-за недостаточно большой отведенной ей роли.

Позже в NASA отметили, что РФ может заняться созданием корабля, который будет доставлять космонавтов и грузы на орбиту Луны. Речь шла о возможной модернизации российских «Союзов», летающих сегодня к Международной космической станции.

По словам Рогозина, Соединенные Штаты интересуют исследования орбиты Луны, тогда как Россия хотела бы изучать поверхность спутника. Впоследствии и в США сообщили, что намерены высадить на Луну астронавта, но тема российско-американского сотрудничества в этом направлении не получила развития.

Как заявил Рогозин, переговоры между странами могут возобновиться в ближайшем будущем.

«Мы подтвердили американским коллегам, что готовы участвовать в переговорах. Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего с принципом. Надо искать принципы, которые работают при принятии сложных решений», — сказал глава Роскосмоса.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российских космонавтов будут допускать к полетам на Луну по весу — ограничение составит 70 килограммов.