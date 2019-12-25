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Кудрин заявил, что Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад

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Кудрин заявил, что Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад

Москва, 25 декабря. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что президент России Владимир Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад.

Об этом Кудрин рассказал РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию Путина во главе страны. Проект представляет собой серию интервью с политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знакомы с российским лидером долгие годы.

Кудрин и Путин были коллегами во время работы в Петербурге у занимавшего в то время пост мэра города Анатолия Собчака.

«Мы примерно равномерно двигались: он комитет внешнеэкономических связей возглавлял, я финансовый комитет. Потом примерно в одно время стали замами мэра. Много общались, конечно, друг другу помогали. Хочу сказать, что его взгляды мало изменились за это время», — рассказал руководитель Счетной палаты.

Кудрин заявил, что Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад

Он отметил, что какие-то качества Путина, возможно, были недооценены во время его работы в Северной столице.

«Может быть, мы недооценивали какие-то качества, но в общем он основные свои взгляды сохранил на протяжении жизни», — пояснил Кудрин.

По его словам, характер работы Путина на посту президента меняется, но это вызвано внешними обстоятельствами, которые требуют определенной гибкости.

«Многие реформы не всегда удаются, многие замыслы, в том числе демократические институты, не срабатывают. Я, может быть, отчасти жалею, что мы мало сейчас уделяем времени развитию демократических институтов. Хотелось бы, чтобы этого было больше», — сказал чиновник.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай ставит Путина в пример отцу.

Источник: РИА Новости
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