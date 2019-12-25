Нам это было по силам: строители проехали по своему мосту на первом поезде в Крым

Санкт-Петербург, 25 декабря. Первый поезд с пассажирами успешно прошел через Крымский мост. Специально ради этого события некоторые строители приехали с полуострова в Тамань, чтобы проехать по своему творению и проверить свою собственную работу. Один из них – Валентин Бурковский, начальник отдела строительного контроля железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Он оказался в одном вагоне с корреспондентами Федерального агентства новостей.

Валентин сел в «семерку» из Петербурга на новой станции «Тамань пассажирская», построенной специально для нового маршрута. Вместе с ним главный отрезок пути решила проехать мама, она еще и напекла пирожков для пассажиров.

«Решили всех угощать, чтоб было больше добра на этом свете», – говорит Бурковский.

До этого Бурковский строил объекты Олимпиады в Сочи, а как только объявили набор на строительство Крымского моста, решил отправиться туда.

«Нашему поколению повезло. На наше время выпали большие стройки. Мы закончили университет, и после у нас была перспектива: можно было строить объекты Олимпиады, потом Крымский мост. Мы оказались нужными в классных проектах – это самое важное для молодых специалистов. Нам повезло больше, чем тем, кому выпала Чечня. Нашему поколению в исторической лотерее выпал позитив, хорошая судьба, созидание. Мы сейчас едем по мосту, который сами построили, и это счастье. Это чувство гордости: ты оцениваешь то, что создал сам», – считает собеседник ФАН.

На стройке Крымского моста работает сильная и хорошая команда, говорит Бурковский. Одни из самых опытных в свое время строили БАМ и так себя и называют – «дети БАМа».

«Потрясающе все это происходило. У всех было много сил, все приехали с большим задором. А потом была большая работа. Сроки были максимально сжатые, мы реально понимали, что надо стараться. Но все было по силам. В этой жизни главное – стараться и делать. Мы так и поступили, и вот он мост», – вспоминает Бурковский.

По словам строителя, многое решило качественное и беспроблемное финансирование проекта. Валентин сравнивает его с кровоснабжением в организме человека: где кровь бесперебойно циркулирует, там все органы питаются и работают. Так и на стройке, объясняет Бурковский, деньги есть – все строится в срок.

После завершения работы на Крымском мосту, а это еще полгода, Валентин надеется устроиться на хорошую работу.

«У нас нет нормальных строительных компаний в стране. Есть проектная работа, где мы нужны, но не хотелось бы теряться», – сетует он.

К проходу первого поезда крымские художники нарисовали на одной из опор моста портрет, посвященный всем строителям новой переправы. На рисунке изображен мостостроитель со знаменитым талисманом Крымского моста – рыжим котом Мостиком. В строительстве Крымского моста участвовали 15 000 специалистов.