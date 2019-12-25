Роструд напомнил работодателям, как оплачивать отдых в новогодние каникулы

Москва, 25 декабря. Отдых в праздничные дни не влечет уменьшения заработной платы. Об этом, как напомнили в Роструде, говорится в Трудовом кодексе РФ, в статье 112.

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил «Российской газете», что гарантии по зарплате зависят от действующей у работодателя системы оплаты труда. В частности, для работников на окладе «наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты».

«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — сообщил Шкловец, добавив, что размер выплаты оговаривается в договоре.

Ранее стало известно, что в следующем году Госдума РФ может принять закон, согласно которому 31 декабря будет оставаться выходным. Глава думского комитета по труду и социальной защите Ярослав Нилов, один из авторов инициативы, предложил в интервью «Газете.ру» объявить в 2020 году рабочим днем субботу, 26 декабря. По его мнению, перенос рабочего дня можно осуществить и за счет других месяцев, но не в ущерб майским праздникам и январским каникулам.

Новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно. Поэтому первый рабочий день в новом году выпадет на четверг, девятое января, и продлится всего лишь до пятницы — десятого числа. Однако с 13 января рабочие будни вернутся в привычное русло.